İZMİR’de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 11 kişi, gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları belirtilen kişilere yönelik, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonda, PKK'yı öven paylaşımlarda bulunmakla suçlanan 11 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
(Görüntülü) İzmir’de PKK propagandasına 11 gözaltı
İZMİR’de, sosyal medya hesaplarından bölücü terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 11 kişi, gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından...
06 Aralık 2018 Perşembe 16:40
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.