Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

(Görüntülü) İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 33 gözaltı

İZMİR merkezli 22 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 kişiden, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına...

İZMİR merkezli 22 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PYD) yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 47 kişiden, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik bu sabah operasyon başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 47 şüpheli için İzmir merkezli 22 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 33 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında TSK'da aktif görev yapan yarbay, üsteğmen ile astsubayların da bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin, örgütün 'mahrem ağabeyleri' tarafından kent merkezindeki büfelerden kontörlü telefon hatlarından ardışık olarak arandıkları belirlendi. Operasyon kapsamında 14 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.