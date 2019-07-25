(Görüntülü) İzmir'de vahşet: Darp edip, pompalı ile vurduktan sonra bıçakladılar

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, () - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, Sercan Yalkın (20) aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 kişi tarafından darp edildilip, pompalı tüfekle vurulduktan sonra bıçaklandı. Yalkın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, 2 şüpheli ise polis tarafından yakalandı. Olay anının bir bölümü ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Sercan Yalkın sokakta yürürken, daha önce aralarında husumet bulunan O.A. ve T.K. ile karşılaştı. Sercan Yalkın ile O.A. ve T.K. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yalkın'ı darp eden şüphelilerden biri ardından yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Karnından yaralanan Sercan Yalkın olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ancak iki şüpheli kısa süreli kovalamaca sonucu yaralı olan Yalkın'ı yakalayıp, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında darp etmeye devam etti. Aldığı darbelerle bir marketin önünde yere düşen Sercan Yalkın, yalvarmalarına aldırış etmeyen saldırganlardan biri tarafından bu kez bıçaklandı. Yalkın, kanlar içerisinde kalırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.



Çevredeki vatandaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada marketin içine alınan Sercan Yalkın'a ilk müdahaleyi bir vatandaş yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Sercan Yalkın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cadde üzerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, kısa süre sonra şüpheliler O.A. ve T.K.'yı yakaladı. Eski İzmir Polis Merkezi'ne götürülen saldırganların sorgulanmasına başlandı.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Bu arada tüyler ürperten saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde Sercan Yalkın'ı kovalayan şüpheliler önce darp ediyor, daha sonra yere düşen gencin bıçaklandığı görülüyor. Olayı gören marketteki ve çevredeki vatandaşların kaçmaya çalışması dikkati çekiyor.