(Görüntülü) İzmir'de öğrenci yurdunda korkutan yangın

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,() İzmir'in Buca ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yurt binası kullanılamaz hale geldi. Yangın, bugün saat 04.00 sıralarında Adatepe Mahallesi 63 Sokak'taki bir kız öğrenci yurdunda çıktı. 4 katlı yurdun zemin katındaki kafede henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede yurt binasını sardı. Alevleri gören yan binalardaki vatandaşlar kendilerini korkuyla dışarı atarak durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 5 itfaiye ve iki ambulansın yanı sıra çok sayıda polis olay yerine geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yaz dönemi nedeniyle yurtta öğrenci olmaması olası bir faciayı önledi. Olayın ardından yurt kullanılamaz hale gelirken, binadan sıçrayan alevler yurdun önündeki bir otomobili de kullanılamaz hale getirdi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.