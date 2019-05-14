(Görüntülü) İzmir'de mobilya atölyesinde yangın
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangında maddi zarar meydana geldi. Karabağlar ilçesinde Aşık Veysel Mahallesi 5821 Sokak'ta 3 katlı bir mobilya atölyesinde saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler...
14 Mayıs 2019 Salı 08:44
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangında maddi zarar meydana geldi. Karabağlar ilçesinde Aşık Veysel Mahallesi 5821 Sokak'ta 3 katlı bir mobilya atölyesinde saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler tüm binayı sararken, çevre sakinleri itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında mobilya atölyesinde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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