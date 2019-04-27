(Görüntülü) İzmir'de iki araç çarpıştı: 7 ölü, 1 yaralı (3)

Taylan YILDIRIM- Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.







Kaza, öğle saatlerinde ilçenin Kaynaklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, bir hafif ticari araç, yolun karşı şeridine geçerek başka bir hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, iki araçta bulunan 4'ü çocuk, 7 kişi yaşamıını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.