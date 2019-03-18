Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

(Görüntülü) İzmir'de, helikopterli trafik denetimi

Davut CAN / İZMİR, () - İZMİR'in Kemalpaşa, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde, helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sağ şeritte uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı,...

Davut CAN / İZMİR, () - İZMİR'in Kemalpaşa, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde, helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sağ şeritte uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, makas atma, hatalı sollama ve yakın takip gibi trafik suçlarının önlenebilmesi amacıyla, bugün bir dizi denetim yaptı. Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir helikopterin de havadan destek verdiği denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden birçok sürücüye idari para cezası kesildi. Jandarmadan yapılan açıklamada, sürücülerdeki 'yakalanma riski' duygusunun sürekli üst düzeyde tutulabilmesi için trafik denetimlerinin süreceği belirtildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328