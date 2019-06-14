(Görüntülü) İzmir'de, denizden ceset çıktı

İZMİR Alsancak'ta denizde erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kordon Boyu'ndaki Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda sabah yürüyüşü yapanlar, denizde ceset olduğunu görüp, polisi aradı. İhbar üzerine gelen Deniz Polisi, cesedi karaya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.