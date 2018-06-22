Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy kullanacak
Muharrem İnce, memleketi Yalova'da oy...
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi

(Görüntülü) İzmir'de bir kamyon ve bir otomobil yandı

Davut CAN - İZMİR, ()İZMİR'in Çiğli ilçesinde, plastik boru yüklü kamyonun ön tarafı bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Gaziemir ilçesinde ise, bir otomobil, akaryakıt istasyonuna yakın bir yerde yandı. Her iki olayda ölen ya da yaralanan...

Davut CAN - İZMİR, ()İZMİR'in Çiğli ilçesinde, plastik boru yüklü kamyonun ön tarafı bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Gaziemir ilçesinde ise, bir otomobil, akaryakıt istasyonuna yakın bir yerde yandı. Her iki olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Dün (perşembe) gündüz saatlerinde Karşıyaka'dan Çiğli yönüne giden plastik boru yüklü kamyonun ön tarafında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Kamyon şoförü aracı durdurup, aşağı indi. Alevler kısa sürede, büyüdü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Gaziemir ilçesi Akçay Caddesi'nde de Karabağlar'dan Gaziemir yönüne giden bir otomobil, akaryakıt istasyonunun yakınlarında yanmaya başladı. Sürücü ve benzin istasyonunun personeli, yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını tamamen söndürdü. Her iki olayda da ölen ya da yaralanan olmadı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325