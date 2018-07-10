(Görüntülü) İzmir'de 90 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çcukların da bulunduğu 90 kaçak göçmen yakalandı.



Denetim yapan Sahil Güvenlik helikopteri, geçen pazar günü saat 05.00 sıralarında İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botundaki görevliler tarafından durdurulan lastik bottaki 24'ü Orta Afrika Cumhuriyeti,10'u Irak, 7'si Senegal, 4'ü Suriye, 1'i Kongo uyruklu olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalıştıkları belirtilen 10'u kadın, 18'i çocuk olan toplam 46 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.



UÇAK BELİRLEDİ



İzmir'in Urla ilçesinde ise havadan kontrol yapan Sahil Güvenlik uçağı, dün saat 00.40’ta, Azmak Koyu açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğunu saptadı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botundaki görevliler, lastik botta bulunan kaçakları durdurdu. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalıştıkları öğrenilen 4'ü Suriye, 11'i Filistin, diğerleri Afrika ülkelerinden olan toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında 8 kadın ile 2 de çocuk bulunan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.



Kaçak göçmenler kimlik tespitlerinin yapılması ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.