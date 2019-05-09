(Görüntülü) İzmir'de, 6 ESP üyesine gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'de, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını öne sürüp, basın açıklaması yapan ve ardından açlık grevine başlayan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 6 kişi, gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını iddia ederek, 5 Mayıs Pazar günü basın açıklaması yapan ve ardından açlık grevine başlayan ESP üyelerine yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İzmir ve Aydın'da düzenlenen operasyonlarda 6 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.