(Görüntülü) İtfaiye eri, yangına müdahale sırasında dumandan etkilendi

İZMİT'te, bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı. Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 4 katlı binanın alt katında bulunan restoranda, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Zararın meydana geldiği yangında, dumandan etkilenip fenalaşan bir itfaiye eri ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.