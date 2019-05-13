GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, bir işyerinden televizyon ve bilgisayar çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 Mayıs günü merkez Şehitkamil İlçesi'nde bulunan bir işyerinden 1 televizyon ile 2 dizüstü bilgisayar çalındı. Olayın ihbar edilmesinin ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin B.O.A. ve H.Ö. olduğunu belirledi. Aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, adreslerine yönelik operasyonla gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
(Görüntülü) İşyerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, bir işyerinden televizyon ve bilgisayar çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenerek yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 Mayıs günü merkez Şehitkamil İlçesi'nde...
13 Mayıs 2019 Pazartesi 11:54
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