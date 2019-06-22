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(Görüntülü) İşten çıkarılan işçi, arkadaşlarına kurşun yağdırdı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Ş.Y. (34), çalıştığı limanda işten çıkarılmasına neden olduğunu iddia ettiği 3 mesai arkadaşına tabancayla ateş edip, 2'sini yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Ş.Y. Emniyet Müdürlüğü'nde...

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde Ş.Y. (34), çalıştığı limanda işten çıkarılmasına neden olduğunu iddia ettiği 3 mesai arkadaşına tabancayla ateş edip, 2'sini yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan Ş.Y. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bahçecik Sepetlipınar Mahallesi'ndeki bir limanda meydana geldi. İş arkadaşlarıyla tartıştığı için işten çıkarıldığı öne sürülen Ş.Y., şirketin açtığı soruşturma kapsamında aleyhine ifade verdiğini iddia ettiği A.C.'nin (56) Döngel Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti. Ş.Y., evden çıkan A.C.'ye yanındaki tabancayla ateş etti. A.C., saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Buradan işten çıkarıldığı limanın önüne giden Ş.Y., mesai arkadaşları A.C.(39) ve R.Ç.'nin (27) de işten çıkmasını bekledi. Ş.Y., mesai çıkışında servislere doğru yürüyen A.C. ve R.Ç.'ye de ateş etti. A.C. karın boşluğundan, R.Ç. ise ayaklarından yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırının ardından otomobiliyle kaçan Ş.Y. için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, otomobilin plakasını belirledi. Düzenlenen operasyonla Ş.Y., Yuvacık yakınlarında boş bir arazide otomobilde, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Ş.Y.'nin emniyetteki ilk ifadesinde iş arkadaşlarının kendisinin işten çıkarılmasına neden olduğunu söyledi. İşten çıkarıldığı için aile huzurunun bozulduğunu ifade eden Ş.Y., bu nedenle arkadaşlarını vurduğunu kaydetti. 

Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan Ş.Y., Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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