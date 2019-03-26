Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi dün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Esenyurt'ta örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterip araç yakma, işyerlerine molotof kokteyli atma ve el yapımı patlayıcı atma eylemleri yapan 7 şüpheliyi 22 Mart'ta yakalayarak gözaltına almıştı. Dün Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 kişi çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 4 kişi serbest bırakıldı.
(Görüntülü) İstanbul terör operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi dün çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü...
26 Mart 2019 Salı 09:50
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