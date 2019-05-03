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(Görüntülü) İstanbul genelinde "Yeditepe Huzur Uygulaması" -1

Murat DELİKLİTAŞ- Ramazan EĞRİ- Özgür EREN- Murat SOLAK- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul, () - İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Uygulamalara polis helikopteri ve hassas burunlu...

Murat DELİKLİTAŞ- Ramazan EĞRİ- Özgür EREN- Murat SOLAK- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul, () - İSTANBUL genelinde pek çok farklı ilçede gerçekleştirilen Yeditepe Huzur uygulaması bu akşam yapıldı. Uygulamalara polis helikopteri ve hassas burunlu köpekler de destek verdi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilen 8'nci Yeditepe Huzur Uygulaması bu akşam yapıldı. Denetimlere özel harekât polisleri, yunus ekipleri, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, hassas burunlu köpekler ve polis helikopteri eşlik etti. Şüpheli görülen araçlar didik didik arandı. Araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Kadıköy Altıyol'da  'Zoro' isimli hassas burunlu köpek, bir VİP minibüste arama yaptı. Polis ekipleri, Beşiktaş Kuruçeşme'de bir araçta kuru sıkı silah ele geçirdi. Denetimlerin gece 00.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

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