Yüksel KOÇ / İstanbul İstanbul'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli'de operasyon yapmıştı. 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda şebeke tarafından fuhuş yapmaya zorlanan 21 yabancı uyruklu kadın kurtarılmıştı. Polis, bu kadınları fuhuşa zorlayan 20 kişiyi de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 20 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt, kurmak/yönetmek, suç örgütüne üye olmak, insan ticareti yapmak ve fuhşa aracılık etmek" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(Görüntülü) İstanbul'daki "Fuhuş" operasyonunda 20 tutuklama
Yüksel KOÇ / İstanbul İstanbul'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında polis, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye,...
16 Şubat 2019 Cumartesi 10:38
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