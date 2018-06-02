(Görüntülü) İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı

Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da, 3 bin polisin katılımıyla 39 ilçede 200 noktada asayiş denetimleri yapıldı. Polis helikopteri ekiplere havadan destek verdi.



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesiyle, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı Şube müdürlüğü ekipleri ve Trafik birimlerinden oluşan 3 bin polis, İstanbul'un 39 ilçe ve 200 noktasında eş zamanlı saat 22.00'de denetime başladı. 'Yeditepe Huzur' adı verilen denetimler sırasında ekipler, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yaparken, şüpheli gördükleri araçlarda arama yapıldı. Denetimlere polis helikopteri ise havadan destek verdi.