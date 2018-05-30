Çağatay KENARLI, İstanbul,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü MLKP'ye yönelik öğle saatlerinde Sultangazi'de operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 1 kalaşnikof tüfek, 2'si kurusıkı 3 tabanca, 1 susturucu, çelik yelek ve çeşitli çaplarda mermiler ele geçirildi.
(Görüntülü) İstanbul'da terör operasyonu
Çağatay KENARLI, İstanbul,() İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü MLKP'ye yönelik öğle saatlerinde Sultangazi'de operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde...
30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:42
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