Ertan KILIÇ - Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL () - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesine bağlı Gülsüyu Mahellesi'nde bir çok adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda arama ve gözaltı işlemleri sürüyor.
(Görüntülü) İstanbul'da terör operasyonu (1)
Ertan KILIÇ - Cemil ÖZDEMİR, İSTANBUL () - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe ilçesine bağlı Gülsüyu Mahellesi'nde bir çok adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi....
13 Temmuz 2018 Cuma 09:15
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