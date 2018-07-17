(Görüntülü) İstanbul'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Enver ALAS - İSTANBUL,)- Gaziosmanpaşa'da bir imalathaneye düzenlenen sahte içki operasyonunda bir ton alkol ile satışa hazır 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişiyi gözaltına aldı.





İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Gaziosmanpaşa,Yıldıztabya Mahallesi Temaşa Sokak'ta bulunan kentsel dönüşüm kapsamına alınmış boş bir gecekonduya bugün operasyon düzenledi.





İmalathaneye çevrilen gecekonduda 1 ton alkol, 5 bin şişe satışa hazır sahte içki ile içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ekipler, imalathanede yakaladıkları 4'ü Suriyeli 5 kişiyi de gözaltına alarak emniyete götürdü.









