(Görüntülü) İstanbul'da PKK operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,() İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem arayışında olduğu iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. TEM ekipleri terör örgütü PKK'nın kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a gelerek eylem arayışında olduğu iddia edilen A.A. ve Ş.A.'yı 13 ve 14 Mart'ta düzenlediği operasyonlarda gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. A.A. ve Ş.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.