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(Görüntülü) İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon; 4 gözaltı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () İSTANBUL'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda...

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () İSTANBUL'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda fuhuşa zorlanan bir kadın da kurtarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan ve yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yabancı uyruklu kadınları fuhuşa zorladıkları iddia edilen çeteye yönelik operasyon yapıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatla dün önceden tespit edilen Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 18 gram uyuşturucu madde, 16 bin 450 lira para, 24 adet cep telefonu, 13 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı, 1 adet hard disk ele geçirildi. Baskında zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen yabancı uyruklu bir kadın da kurtarıldı. Ahlak ve Kumar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yetkililer ele geçirilen hard disk ile hafıza kartının incelemesinin sürdüğünü soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini söylediler.

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