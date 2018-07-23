Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, () İSTANBUL'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Küçükçekmece, Beykoz, Sultangazi, Pendik, Üsküdar, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Tuzla, Fatih ve Esenyurt'ta 15 farklı adrese düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.
(Görüntülü) İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 43 gözaltı
Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, () İSTANBUL'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 43 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın sosyal medya gruplarında üyelikleri olduğu...
23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:24
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