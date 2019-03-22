(Görüntülü) İstanbul'da cam silicilerine polis operasyonu

Ali AKSOYER/İSTANBUL () İSTANBUL'da trafik ışıklarında duran araçların camlarını silerek sürücülerden para isteyen, vermeyenleri de araçlarına zarar vermekle tehdit ettikleri iddia edilen 4 kişi polis tarafından yakalandı. 3 vatandaşın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da polise başvuran İ.G., Ö.S. ve Y.Z.D adlı vatandaşlar trafik ışıklarında durdukları sırada yanlarına yaklaşan ve aracın camlarını silmek isteyen kişilerin, para vermemeleri durumunda otomobile zarar vereceklerini söylediklerini belirterek şikayetçi oldu. Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilglii başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler tespit edildi. Önceki gün Mecidiyeköy ışıklarda yapılan operasyonda Naci B., Emrah B., Barış B., Feyza G. gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler, sadece cam sildiklerini kimseden zorla para istemediklerini söylediler. Şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olaylarla ilgil aranan Turgut Y. adlı şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevine olduğu öğrenildi.