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(Görüntülü) İstanbul'da 3 bin polisle denetim yapıldı

Ali AKSOYER-İSTANBUL,() İSTANBUL'DA 3 bin polisin katılımıyla büfe, internet kafe, restoran ve kafelerde denetim yapıldı.  İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa ÇALIŞKAN'ın talimatları doğrultusunda 39 ilçede 3 bin polisin katılımıyla...

Ali AKSOYER-İSTANBUL,()

İSTANBUL'DA 3 bin polisin katılımıyla büfe, internet kafe, restoran ve kafelerde denetim yapıldı. 

İstanbul Emniyet Müdürü Dr.Mustafa ÇALIŞKAN'ın talimatları doğrultusunda 39 ilçede 3 bin polisin katılımıyla denetim yapıldı. Dün 22.00-24.00 saatleri arasında yapılan denetimler Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Denetimlere ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Önleyici Hizmetler ve Foto Filim Şube Müdürlüğü de destek verdi. Büfe, internet kafe, restoran ve kafelerde arama yapıldı. Şüpheli görülen kişilerin ÜST ve Genel Bilgi Tespiti (GBT) kontrolü yapıldı. Denetimler polis kamerası tarafından görüntülendi.

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