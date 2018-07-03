Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Görüntü dökümü: ----------- -Yanan ormandan görüntü -Genel ve detaylar
(Görüntülü) İSTANBUL AYDOS ORMANI'NDA YANGIN (2)
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Görüntü...
03 Temmuz 2018 Salı 09:31
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