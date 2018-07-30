(Görüntülü) İSTANBUL- (aktüel görüntü 4) ÜMRANİYE'DE İNŞAATIN DUVARI ÇÖKTÜ
30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:10
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