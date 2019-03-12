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(Görüntülü) İsrail polisinden Mescid-i Aksa’ya baskın

İsrail () – İsrail polisi, polis noktasına saldırıda bulunulduğunu iddia ederek, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. İsrail polisi, Harem-i Şerif’in tüm kapılarını kapattı.   Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin,...

İsrail () – İsrail polisi, polis noktasına saldırıda bulunulduğunu iddia ederek, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. İsrail polisi, Harem-i Şerif’in tüm kapılarını kapattı.


 

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail polisinin, polis noktasına yanıcı madde atıldığı iddiası ile Mescid’i Aksa’ya baskın düzenlediğini ve Kubbetu's Sahra ile Mescid-i Aksa’da görevli imamları Harem-i Şerif’in dışına çıkardığını duyurdu. WAFA, İsrail polisinin içeride bulunan kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalığı zorla dışarı çıkardığını; 3 genci gözaltına aldığını yazdı.

WAFA, polislerin Harem-i Şerif’in kapılarını da kapadığını duyurdu.

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