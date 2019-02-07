(Görüntülü) İsrail'den gelip töre için kız kardeşini öldürdü



Dinçer AKBİR İZMİT(Kocaeli),() İSRAİL'de ailevi sorunlar yaşayan töre cinayeti korkusu yaşayan Filistinli aile İzmit'e yerleşti. İsrail'den gelen Y.K.(34) ailesini bularak 20 yaşındaki kız kardeşi Siwar Keblaw'ı öldürmek istedi. Siwar Keblaw ikinci kattan aşağı atlarken, kız kardeşini babasıyla birlikte eve taşıyan ağabeyi, kardeşini boğarak öldürdü. Baba ve oğlunun Siwar Keblaw'ı eve taşıma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay 5 Şubat tarihinde, İzmit Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Ailesiyle birlikte İsrail'de yaşayan Filistin uyruklu Z.K.(59), bir süre önce aile içi sorunlardan dolayı kızı Siwar Keblaw ile birlikte töre cinayeti korkusuyla Türkiye'ye gelerek İzmit'e yerleşti. Daha sonra babasıyla irtibata geçen Siwar Keblaw'ın ağabeyi Y.K., yaşadıkları aile içi sıkıntıları görüşmek için 5 Şubat günü Türkiye'ye geldi. Babası ve kardeşinin İzmit'te yaşadığı eve gelen Y.K., bir süre sonra kardeşi Siwar Keblaw ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız kendisini odasına kilitledi. Bunun üzerine Y.K. odanın kapısını kırarken, Siwar Keblaw ise kendisini kurtarmak için ikinci kattaki evin penceresinden aşağı atladı.Genç kızın atladığını duyan Suriyeli bir komşuları polis ve 112 Acili aradı. Bu sırada aşağı inen baba Z.K. ve oğlu Y.K., yerde acı içerisinde kıvranan genç kızı karga tulumba taşıyarak tekrar eve çıkardı. Ekipler gelmeden önce kız kardeşi Siwar Keblaw'ı boğarak öldüren Y.K. olay yerinden kaçarken, baba Z.K. ise evde kaldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, Siwar Keblaw'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, eve gelen polis ekipleri baba Z.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Z.K., daha sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.Baba Z.K.'nın ifadesinden yola çıkan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada Y.K.'nın dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak saat 20.00 uçağıyla İsrail'e kaçmayı planladığı ve İstanbul Sultanbeyli'de bir otelde saklandığı bilgisine ulaştı. Sultanbeyli ilçesindeki bütün otelleri tek tek kontrol eden polis ekipleri, Y.K.'yı saklandığı otelde yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Y.K., burada işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

