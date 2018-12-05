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(Görüntülü) Isparta'daki büst hırsızlığı şüphelilerinden 2'si yakalandı

ISPARTA'da, '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9'unu çaldığı belirlenen 3 şüpheliden biri kadın, 2'si yakalandı. Şüphelilerin büstleri Antalya'ya götürüp sattığı tespit edildi. Isparta...

ISPARTA'da, '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'ndaki 10 Türk büyüğünün bronz büstlerinden 9'unu çaldığı belirlenen 3 şüpheliden biri kadın, 2'si yakalandı. Şüphelilerin büstleri Antalya'ya götürüp sattığı tespit edildi.

Isparta Belediyesi tarafından Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekâtı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı 1250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkisine yapılan '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'nda, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' adıyla yer alan, kentte doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstlerinden 9'u, geçen 10 Kasım gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstlerine ise dokunulmadı.

BÜSTLERİ ANTALYA'DA SATMIŞLAR

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bronz büstlerin çalınmasının ardından şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu çalınan büstlerin Antalya'ya götürülerek satıldığı belirlendi. Hırsızlığı gerçekleştirenlerin 3 kişi olduğunu tespit eden polis, dün düzenlediği operasyonda, şüphelilerden S.K. (29) adlı kadını Doğancı Mahallesi'nde, Y.G.'yi (49) ise Keçeci Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K. adli kontrolle bırakılırken, Y.G. ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili 1 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Şüphelilerin Antalya'da sattığı büstleri bulabilmek için de polisin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
 

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