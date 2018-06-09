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(Görüntülü)ISPARTA'DA KAZA: 1 YARALI

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, ()ISPARTA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin park halindeki başka bir otomobile, onun da öndeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Halıkent Mahallesi Ayazmana Caddesi'nde...

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA, ()ISPARTA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin park halindeki başka bir otomobile, onun da öndeki kamyonete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Halıkent Mahallesi Ayazmana Caddesi'nde saat 00.30'da meydana geldi. Ayazmana Mesireliğinden şehir merkezi yönüne seyir halindeki Murat Y.'nin kullandığı 32 LN 504 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 32 FG 176 plakalı otomobile çarparak geldiği istikamete döndü. Park halindeki araç ise çarpmanın etkisiyle öndeki kamyonete çarptı. Başından yaralanan sürücü Murat Y., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen Murat Y., tedaviye alındı. Görgü tanıkları aracın aynı cadde üzerinden aşırı hız yaparak defalarca geçtiğini öne sürerek, "Otomobil çok süratliydi bir anda yandaki otomobile çarparak geri döndü. Şiddetli bir çarpışmaydı" dedi. Kaza sonrası cadde bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazanın ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

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