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(Görüntülü) İslahiye'de Suriyeli ailenin evinde yangın

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriyelilerin oturduğu evde elektrik kontağında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi'nde bulunan 3 katlı evin üst katında meydana...

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Suriyelilerin oturduğu evde elektrik kontağında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Garnizon Caddesi'nde bulunan 3 katlı evin üst katında meydana geldi. 3 yıl önce Suriye'nin İdlib kentinde kaçarak İslahiye'ye yerleşen 5 kişilik Mahmut Muhammed, ailesinin yaşadığı 2 odalı evde elektik kontağından sanılan yangın çıktı. Evde yalnız olan ve diğer odada çıkan yangını gören Suriyeli Mahmut Muhammed, önce yangına müdahale etmek istedi. Dumandan etkilenince kendisini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı ile sağlık ekipleri, tedaş, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik alarak yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Mahmut Muhammed'e sağlık kontrolünde geçirirken, eşyaların yandığı evde hasar meydana geldi

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