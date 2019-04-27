(Görüntülü) İslahiye'de otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), ()- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, İslahiye-Nurdağı karayolunun 16'ncı kilometresinde, Kozdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emrah Ateş (29) yönetimindeki 16 PN 820 plakalı otomobil ile Ramazan Gezer (27) yönetimindeki 57 DP 066 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile yanlarında bulunan İsmet Aşcı, Mehmet Erenoğlu ve Burak Erenoğlu yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.