Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kayıp gazeteci için ekipler seferber oldu
Kayıp gazeteci için ekipler seferber...
LGS'DE SORULARI DIŞARIYA SIZDIRAN 2 ÖĞRETMENE 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
LGS sorularını sızdıran 2 öğretmene...
İzmir'de toplu taşıma dini bayramlarda ücretsiz, milli bayramlarda 1 kuruş
Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal...
EMTİA PİYASALARI – Petrol fiyatları ABD’nin gümrük vergisi hamlesiyle yükseldi
Petrol fiyatları yükseldi

(Görüntülü) İskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, yüzmek için girdiği Dalyan Kanalı’nda, yaklaşık 40 metre mesafedeki Çandır Mahallesi İskelesi’ne ulaşmak isteyen Ali Demirtaş (27), boğularak hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Köyceğiz...

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, yüzmek için girdiği Dalyan Kanalı’nda, yaklaşık 40 metre mesafedeki Çandır Mahallesi İskelesi’ne ulaşmak isteyen Ali Demirtaş (27), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Köyceğiz Gölü’nü İztuzu Plajı’na bağlayan 12 kilometre uzunluğundaki Dalyan Kanalı’nda meydana geldi. Kavaklıdere ilçesinde oturan ve fırıncılık yaptığı öğrenilen Ali Demirtaş, iddiaya göre arkadaşıyla birlikte günübirlik gezmek için Dalyan’a geldi. İki arkadaş, Dalyan Kanalı’ndaki iskelede oturduktan sonra, Demirtaş, suyun yaklaşık 40 metre ilerisindeki, Çandır Mahallesi İskelesi’ne yüzmek istedi. Bir süre yüzen Demirtaş, daha sonra çırpınmaya başladı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi’nden dalgıç istedi. Olay yerine sevk edilen 3 kişilik dalgıç ekibi, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından, Demirtaş’ın cansız bedenine ulaştı.

Talihsiz gencin cesedi, Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328