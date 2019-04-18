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(Görüntülü) 'İşim var' diyerek çıktığı çatıdan atlayan kadın öldü

İZMİR'in Balçova ilçesinde, kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Nilüfer Bilik A. (62) oturduğu apartmanın çatısından kendisini boşluğa bırakarak, yaşamına son verdi. Olay, Teleferik Mahallesi'ndeki Doğakent Sitesi'nde meydana geldi....

İZMİR'in Balçova ilçesinde, kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Nilüfer Bilik A. (62) oturduğu apartmanın çatısından kendisini boşluğa bırakarak, yaşamına son verdi.

Olay, Teleferik Mahallesi'ndeki Doğakent Sitesi'nde meydana geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören Nilüfer Bilik A., eşi H.İ.A. ile evde otururken, 'Halletmem gereken bir işim var' diyerek, 9 katlı apartmanın çatısına çıktı. Apartman görevlisini çağırıp, kilitli çatı kapısını açtıran Nilüfer Bilik A., kendisini boşluğa bıraktı. Eşi H.İ.A.'nın durumu bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Nilüfer Bilik A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Nilüfer Bilik A., intihar etmeden önce not yazdığı ve 'İntiharımdan kimse sorunlu değildir. Bunu ben seçiyorum. Allah beni affetsin' ifadelerini kullandığı belirtildi.
 

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