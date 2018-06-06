(Görüntülü) İşçilerin yatakhanesinde çıkan yangında 5 araç da hasar gördü

BURSA’nın İnegöl ilçesindeki sunta fabrikasının devam eden inşaat çalışmaları sırasında işçilerin yatakhanesinde yangın çıktı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, alevlerin sıçradığı 5 araçta büyük hasar meydana geldi. Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden sunta fabrikasında çalışan 10 işçinin kaldığı yatakhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Tüplerin de patlamasıyla büyüyen alevler 5 araca sıçradı. Araçlarda büyük hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanın olmadığı yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Regaip Korkmaz, yangında zarar gören aracındaki baba yadigarı ruhsatlı tabancayı kurtarmanın mutluluğunu yaşadı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.