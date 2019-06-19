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(Görüntülü) İşçileri taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Burak ALPER KUŞ/YATAĞAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, taşeron işçilerin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 14 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında, Yatağan- Milas yolu...

Burak ALPER KUŞ/YATAĞAN (Muğla), () - MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, taşeron işçilerin taşındığı minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Yatağan- Milas yolu Eskihisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Milas'taki termik santralde taşeron olarak çalışan ve hizmet süreleri dolunca memleketlerine dönmek için yola çıkan Adıyamanlı işçileri taşıyan Süleyman Kuşçi yönetimindeki 02 KH 789 plakalı minibüs, Yüksel Karataş'ın kullandığı 43 AAN 652 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü Kuşçi ile minibüsteki işçiler Yasin Akbaş, Hasan Çetin, Arif Delikanlı, İbrahim Kuşçi, Hamza Kuşçi, Yakup Tatar, Muhammet Gül, Hüseyin Çetin, Sinan Karadoğan, Mehmet Kuşçi, İsmail Kayhan, Mehmet Durdu ve İbrahim Kuşçi yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 14 yaralıyı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle Yatağan yönünde, 2 kilometreyi bulan araç kuyruğu oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım, 45 dakika sonra normale. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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