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(Görüntülü) İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Dinçer AKBİR- Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 işçi de yaralandı. Kaza, öğleden sonra,...

Dinçer AKBİR- Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, işçilerin taşındığı servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 işçi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, D-100 yolu Gebze Tatlıkuyu Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 UT 166 plakalı hafif ticari araç, işçileri taşıyan Erdal Akbaş yönetimindeki 41 P 4223 plakalı servis midibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç, savrularak, yol kenarındaki bariyer ve tabelanın bulunduğu direğe çarptı. Servis midibüsü ise devrildi. Kazada işçilerden Murat Karabakan (20) yaşamını yitirdi, 15 işçi ise yaralandı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışanları kurtarırken, sağlık görevlileri de yaralılara müdahale etti. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Karabakan'ın cansız bedeni ise polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü. 

Kaza nedeniyle D-100 yolu Ankara yönü, yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldı. Ulaşım, bu sırada yan yoldan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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