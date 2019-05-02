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(Görüntülü) İş yerinden telefon çalan kadın kamerada

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, müşteri gibi girdiği züccaciye mağazasında, iş yeri sahibinin cep telefonunu cebine koyarak çalan bir kadın, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis,...

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, müşteri gibi girdiği züccaciye mağazasında, iş yeri sahibinin cep telefonunu cebine koyarak çalan bir kadın, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine polis, görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saraylar Mahallesi'ndeki bir züccaciye mağazasına geçen 30 Nisan'da müşteri gibi gelen bir kadın, iş yeri sahibinin, kasanın bulunduğu tezgah üzerindeki cep telefonunu aldı. Kadının mağazadan ayrılmasından sonra cep telefonunun çalındığını fark eden iş yeri sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden müşteri gibi gelen bir kadının, tezgahtarların rafları düzenlemesini fırsat bilip, kasanın bulunduğu bölüme geçtiği, buradaki cep telefonunu cebine atarak çaldığı belirlendi. Bunun üzerine polisi arayan iş yeri sahibi, şikayetçi olup, güvenlik kamerası görüntülerini polise teslim etti. Polis, görüntülerden eşkalini belirledikleri şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.

 

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