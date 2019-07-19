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(Görüntülü) İş makinesinin taşındığı TIR devrildi: 4 yaralı - EK

TIR'DA SIKIŞAN İŞÇİ 3 SAAT SONRA KURTARILDI Van'ın Gürpınar ilçesinde, bölgedeki yol yapım çalışması yapan iş makinesini taşırken uçurumdan şarampole yuvarlanıp kaza yapan TIR'ın arka koltuğunda sıkışan Büyükşehir Belediyesi...

TIR'DA SIKIŞAN İŞÇİ 3 SAAT SONRA KURTARILDI

Van'ın Gürpınar ilçesinde, bölgedeki yol yapım çalışması yapan iş makinesini taşırken uçurumdan şarampole yuvarlanıp kaza yapan TIR'ın arka koltuğunda sıkışan Büyükşehir Belediyesi personeli Yusuf Aydın için itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, olay yerine gelen iş makinelerinin takla atan TIR'ın üzerindeki greyderi hafif kaldırması ile kurtarma çalışmasına başladı. Elektrikli testere ve makaslarla TIR'ın koltuklarını kesen ekipler, arka kolduğun altında sıkışan Aydın'ı 3 saat sonra kurtardı. Kazada her iki yağı kırılan Aydın, sağlık ekipleri tarafından sedye üzerine alındıktan sonra ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Aydın, daha sonra Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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