(Görüntülü) İş makinesi doğal gaz borusunu kırdı, yayılan koku korkuttu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, inşaat alanında çalışma yapan iş makinesi, doğal gaz borusunu kırdı. Yayılan gaz kokusu, çevredekilerin korku yaşamasına neden oldu. Karahasanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlarda yol yapım çalışması yürüten iş makinesi, saat 10.30 sıralarında doğal gaz borusunu kırdı. Borudan sızan gaz nedeniyle inşaat alanında yayılan koku, çevre sakinlerini korkuttu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, durum doğal gaz dağıtım şirketine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen görevliler, gaz akışını kesti. Sağlık ekipleri ise olası bir zehirlenmeye karşı hazır bekletildi. Polis soruşturma başlattı.