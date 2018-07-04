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(Görüntülü) İş makinesi altında kalan 2 işçi öldü

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde lojistik firmasında iş makinesinin altında kalan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Hastanede sinir krizi geçiren ölenlerin yakınlarına polis müdahale etti. Olay...

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde lojistik firmasında iş makinesinin altında kalan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Hastanede sinir krizi geçiren ölenlerin yakınlarına polis müdahale etti.

Olay akşam saatlerinde İskenderun – Adana karayolu üzerinde özel bir lojistik firmasında meydana geldi. Mesai bitimine yakın bir saatte Muhammet Keser ile Oktay Keser iş makinesinin altında kaldı. Kazada ağır yaralanan 2 kişi ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İki kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Muhammet Keser ile Oktay Keser'in yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdiler, bazı kişiler ise çevreye zarar vermeye başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gerginlik akrabalarına müdahale ederek aileleri sakinleştirmeye çalıştı.

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