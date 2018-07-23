(Görüntülü) İş makinelerinin mazotu ve parçası çalındı

SİVAS'ta, Devlet Su İşleri ve Sivas Belediyesi'nin işini yapan özel bir firmanın 2 iş makinesinden yaklaşık 300 litre mazot ile forklift çatalı çalındı. Olay, sabah saatlerinde Sivas merkeze bağlı Tavra köyü yakınlarında yaşandı. Devlet Su İşleri ve Sivas Belediyesi'nin ortak projesi kapsamında, Tavra Deresi suyunu merkeze getirmek için boru döşeyen özel firmanın çalışanları, sabah şantiye alanına gittiklerinde kepçe ve ekskavatörün mazot kapaklarının açık olduğunu fark etti. İş makinelerinde inceleme yapan çalışanlar, kepçe ve ekskavatörden yaklaşık 300 litre mazot çalındığını belirledi. Kepçeye takılarak kullanılan forklift çatalının da yerinde olmadığı tespit edildi. Hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iş makineleri üzerinde inceleme yaptı. Ekipler, hırsızlık şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. İş makinelerinin park ettiği yerde gece nöbetçi bulundurulmadığı öğrenildi.