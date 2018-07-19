Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

(Görüntülü) İş hanının bodrum katında çürümüş erkek cesedi bulundu

Tolga YANIK KONYA )) KONYA'da bir iş hanının bodrum katında üzerinden kimlik çıkmayan vücudunun bir bölümünde çürümüş, 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Başında darp izi bulunması nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde...

Tolga YANIK KONYA )) KONYA'da bir iş hanının bodrum katında üzerinden kimlik çıkmayan vücudunun bir bölümünde çürümüş, 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Başında darp izi bulunması nedeniyle öldürülmüş olabileceği üzerinde duran polis, çalışma başlattı. Olay, bugün saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Ulaşır Sokaktaki bir iş hanında meydana geldi. Binadan gelen koku nedeniyle bodrum katına inan bina sakinleri, yerde hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yerde yatan kişinin öldüğünü, vücudunun bir bölümünün de çürümüş olması nedeniyle 1 hafta önce ölmüş olabileceğini belirledi. Polis ise yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 25-30 yaşlarında ve yabancı uyruklu olabileceğini değerlendirip, başında darp izi olması nedeniyle de öldürüldüğü üzerinde durdu. Ceset, otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325