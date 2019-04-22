(Görüntülü) Irmakta kaybolan üniversiteli Bekir'in cansız bedeni bulundu (2)

KISA FİLMDE KENDİNİ IRMAĞA BIRAKMIŞ Köprüçay Irmağı'nda yaşamını yitiren Bekir Hekim'in, 2 yıl önce kendisini ırmağa bıraktığı bir kısa filmde oynadığı ortaya çıktı. Youtube'a 22 Mayıs 2017'de 'Inside The Wheel' adıyla yüklenen filmde, Bekir Hekim, rüyasında ormanda ve ırmak kenarında yürüyor. Bir süre sonra elbiselerini çıkarıp ırmağa girerek kendisini akıntıya bırakan Bekir Hekim, sudan çıktığında rüyasından da uyanıyor.