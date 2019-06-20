Orhan AŞAN/VAN,() - VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde İran uyruklu İ.M., 3 kilo 443 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde elindeki poşetle yürüyen kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin İran uyruklu I.M olduğu belirlendi. Yapılan aramada, poşetlerin içerisindeki pet şişelerde 3 kilo 443 gram likit metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan I.M, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edilidği mahkemece tutuklandı.
(Görüntülü) İranlının elindeki poşetten 3 kilo uyuşturucu çıktı
Orhan AŞAN/VAN,() - VAN'ın Merkez İpekyolu ilçesinde İran uyruklu İ.M., 3 kilo 443 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...
20 Haziran 2019 Perşembe 11:37
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