(Görüntülü) İranlı turist, Eğirdir Gölü'nde boğuldu

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde göle giren İranlı turist Muztaba Nasvi Samsadi, boğularak yaşamını yitirdi.



Eğirdir'de ailesiyle birlikte tatil yapan İranlı Muztaba Nasvi Samsadi, saat 12.00 sıralarında Eğirdir Gölü Altınkum Plajı'nda serinlemek için suya girdi. Samsadi, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Gölde yapılan yaklaşık 2 saatlik arama sonucunda Muztaba Nasvi Samsadi'nin cansız bedenine ulaşarak kıyıya çıkardı. Bu sırada Muztaba Nasvi Samsadi'nin eşi ve diğer yakınları fenalık geçirdi.



Samsadi'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin morguna kondu.