(Görüntülü) İran sınırında 43 kilo 200 gram eroin ele geçirdi

VAN'ın Özalp ilçesindeki İran sınırında boş araziye bırakılmış çuvallar içerisinde 43 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İran sınır hattından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda da Özalp'in Aşağı Tulgalı Mahallesi kırsalındaki araziye, KOM, İstihbarat Şubeleri ve Özalp Dorutay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Operasyonda boş arazide dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, çuvallar içerisine konulmuş 50 paket halinde 43 kilo 200 gram eroin bulundu. Soruşturma sürüyor.