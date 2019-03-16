MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı, 2 askerin şehit olduğu, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ele geçirilen mühimmatların fotoğraf ve videosunu basın mensuplarıyla paylaştı.
(Görüntülü) Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi, 2 asker şehit (2)
MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ Milli Savunma Bakanlığı, 2 askerin şehit olduğu, Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ele geçirilen mühimmatların fotoğraf ve videosunu basın mensuplarıyla...
16 Mart 2019 Cumartesi 15:31
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